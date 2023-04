Nevica in Puglia: Monte Sant'Angelo in provincia di Foggia questa mattina si è risvegliato sotto una coltre di neve che ha ricoperto tetti e strade. Termometro sotto lo zero e Pasquetta con la neve. Al momento non si registrano problemi alla circolazione. Il borgo ospita il santuario di San Michele Arcangelo, patrimonio Unesco.

​

La colonnina di mercurio, nel giorno di Pasquetta, è scesa sotto lo zero. L'ondata di maltempo ha coinvolto tutta la Capitanata, con temperature nettamente più basse rispetto alla media stagionale. La neve era già caduta ieri a Faeto (800 metri di altezza) sui monti Dauni. Un miglioramento delle condizioni meteo è previsto da domani.