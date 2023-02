Nasconde nel garage 4 chili di droga: arrestato dalla polizia. Un 18enne di Foggia è stato arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante alcuni controlli gli agenti della Squadra Mobile di Foggia hanno ritrovato in un garage collegato all' abitazione del ragazzo 4,3 kg di hashish e materiale per il confezionamento.

La droga era nascosta in alcuni borsoni. Il 18enne si trova ora agli arresti domiciliari.