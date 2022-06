Cade in piscina, ma non sa nuotare: muore 12enne

La notizia terribile, purtroppo, è arrivata questa mattina: un dodicenne è stato dichiarato morto in ospedale, a Foggia, dove era stato ricoverato in fin di vita nei giorni scorsi a seguito di una caduta accidentale in piscina che gli aveva provocato seri danni cerebrali. Il ragazzino non sapeva nuotare. Con lui, al momento dell'incidente, c'era un altro coetaneo.

La dichiarazione di morte stamattina

Questa mattina si è riunita la commissione medica che ha dichiarato la morte cerebrale del ragazzino, nato in Italia da genitori senegalesi. «Riposa in pace piccolo angioletto. La notizia che mi è giunta poco tempo fa mi lascia scosso. Mi associo al dolore dei familiari, serve riflettere affinché quanto successo non accada mai più», ha scritto su Facebook il sindaco di Stornata (Foggia), Roberto Nigro, annunciando la morte del ragazzino.