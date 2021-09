Addio a Franco Di Giuseppe, l'ex parlamentare morto dopo due mesi di coma. Il cordoglio della politica

Il mondo della politica piange la scoparsa di Franco Di Giuseppe, ex parlamentare foggiano, politico di lungo corso ed ex coordinatore di Fratelli d'Italia rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nei pressi di San Severo avvenuto lo scorso 27 luglio insieme al fratello Egidio, deceduto subito dopo lo schianto. Le condizioni di Di Giuseppe apparvero subito critiche. Trasferito in elisoccorso in ospedale ha lottato contro la morte fino a ieri, quando si è spento nell'ospedale di Chieti all'età di 80 anni.

Il ricordo della politica. Fitto: «Mi mancherà il suo sorriso sornione»

​«Oggi perdo un carissimo amico al quale mi legavano tanti ricordi personali e familiari, prima che politici. Il suo sorriso sornione e l'immediatezza del suo approccio, trasmettevano, naturalmente ed immediatamente, la grande passione per ciò che faceva, nella politica come nella vita». È il commento dell'eurodeputato Raffaele Fitto alla notizia della scomparsa già deputato Franco Di Giuseppe, morto ieri dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale a luglio scorso. Anche il gruppo alla regione Puglia di Fratelli d'Italia ricorda Di Giuseppe: «Politico di razza e amico di tante avventure elettorali. Di lui ci mancherà la sua instancabile passione per la Politica, la forza di non arrendersi mai, il coraggio di metterci sempre la faccia. Doti spesso sconosciute fra gli uomini politici».

«Un esponente di primo piano della politica foggiana e pugliese, un riferimento culturale per tutta l'area centrista che guarda a destra: con la scomparsa dell'on Franco Di Giuseppe la comunità perde uno degli autori principali delle pagine politiche della Capitanata. Esprimiamo il nostro sentito cordoglio e porgiamo le condoglianze alla sua famiglia e a tutti i suoi cari». Lo affermano in una nota il commissario regionale di Forza Italia, Mauro D'Attis, il vice commissario, Dario Damiani, il consigliere regionale Giandiego Gatta e il coordinatore provinciale di Fi Foggia Raffaele Di Mauro.