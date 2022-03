Strage di suore sull'A16: morte in quattro tra Candela e Cerignola. Erano dirette a Barletta e nel Salento

Sono morte quattro suore , e altre otto sono rimaste ferite, in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 18.30 sulla autostrada A16 Napoli-Canosa. Nell' incidente , avvenuto nel tratto tra Candela e Cerignola ovest, sono rimasti coinvolti un'auto e un minibus di un istituto religioso che si è ribaltato. Sono intervenuti i Vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia stradale ed il personale della direzione ottavo Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia. In base alle prime indicazioni, alcune di loro erano dirette a Barletta, altre in Salento.

Tratto stradale chiuso in direzione Candela

Al momento è chiuso il tratto compreso tra Candela e Cerignola ovest e si registrano due chilometri di coda in direzione Canosa. Agli utenti diretti verso Canosa, dopo l'uscita obbligatoria a Candela, Autostrade consiglia di percorrere la viabilità ordinaria per rientrare in autostrada a Cerignola ovest.