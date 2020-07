Scontro fra mezzi pesanti: perde la vita un camionista. Lunghe code e traffico bloccato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mortale in autostrada. Poco dopo le 11, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto un grave incidente ha coinvolto due mezzi pesanti: una persona ha perso la vita lungo il tratto dell'arteria compreso fra Foggia e Cerignola est.Il traffico è stato bloccato e si registrano due chilometri di coda in direzione di Bari. Agli automobilisti provenienti da Pescara e diretti verso Bari si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Foggia, di percorrere la statale 16 Adriatica e rientrare in autostrada verso Bari alla stazione di Cerignola est.