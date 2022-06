«Mi costringi a diventare un criminale, ti ammazzerò». Choc per le minacce al procuratore Vaccaro e a un carabiniere

Cartelli scritti a mano con minacce al procuratore del Foggia, Ludovico Vaccaro, e a un maresciallo dell'Arma dei Carabinieri sono stati affissi ieri pomeriggio sui tronchi degli alberi che si trovano nella zona pedonale di Foggia. «Procuratore Vaccaro visto che mi costringi a diventare un assassino, ti ammazzerò».

I testimoni e le indagini

È il contenuto di uno dei cartelli di piccole dimensioni. «Ho visto un uomo di circa 60 anni che attaccava questi manifesti» - racconta all'Ansa una testimone. «Mi sembra avesse un piccolo martello», aggiunge una donna. Dei fatti sono stati informati i carabinieri che stanno indagando e che stanno acquisendo i filmati delle numerose telecamere di sicurezza delle tante attività commerciali presenti nella zona.

La solidarietà

In serata la solidarietà di Giorgio Lovecchio, vicepresidente della commissione Bilancio: "Apprendo di minacce per nulla velate nei confronti del procuratore Ludovico Vaccaro. Chi le ha messe in atto ha evidentemente timore e questo è un punto a favore del dott. Vaccaro, che senza dubbio sta lavorando bene. Al nostro procuratore giunga tutto il mio sostegno, certo che continuerà a svolgere egregiamente il proprio compito come sta già facendo. Foggia e i foggiani, ne sono certo, sono dalla parte del dott. Vaccaro. La stessa solidarietà giunga al carabiniere finito nel mirino dei balordi. L'Arma e i suoi uomini sono la linfa vitale della giustizia italiana".