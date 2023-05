Mezzo pesante blocca la statale: traffico in tilt e un nuovo percorso

Un mezzo pesante di traverso sta bloccando il traffico, in entrambe le direzioni, lungo la SS750 "Della Foresta Umbra". Il tratto interessato va dal km 0 al km 6,400. in direzione Vico del Gargano, in provincia di Foggia.

La strada alternativa

Per raggiungere il paese, all'interno del Parco nazionale del Gargano, bisognerà proseguire sulla statale 89, provinciale 51b e la statale 693 per poi svoltare verso Peschici.

I controlli

Le forze dell'ordine e l'Anas sono sul posto per consentire le operazioni di ripristino della normale circolazione automobolistica sul tratto interessato.