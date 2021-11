Non fanno il vaccino: l'Ordine sospende altri 20 medici

Non si vaccinano e vengono sospesi. Altri 20 medici pugliesi non potranno più esercitare la professione fino a quando non si sottoporranno al vaccino anti covid.

Lo ha deciso il Consiglio direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Foggia ha sospeso 20 iscritti che non si sono sottoposti all'obbligo vaccinale anticovid. Questi non avranno più il «diritto di svolgere prestazioni o mansioni implicanti contatti interpersonali».

Lo comunica lo stesso Ordine foggiano dopo aver preso atto dell'adozione da parte della ASL Foggia degli atti di accertamento relativi al mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale. Il provvedimento - è detto in una nota - «manterrà la sua efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del ciclo del vaccino ovvero fino alla durata del periodo emergenziale dichiarato dalle Autorità a causa della pandemia».