Dopo la cattura, la tartaruga Libera è salva: in Puglia l'incontro con Federica Pellegrini che l'ha adottata

Nella giornata degli oceani la nuotatrice olimpionica Federica Pellegrini è in Puglia, precisamente a Mattinata, sul Gargano, per conoscere la tartaruga "Libera", che ha deciso di adottare in occasione della campagna di Legambiente "Tartalove", per la salvaguardia delle caretta caretta nel Mediterraneo.

La liberazione in mare

Dopo l'incontro, avvenuto al centro di recupero di tartarughe marine di Manfredonia, la campionessa italiana ha liberato la tartaruga. A bordo di un gommone e accompagnata dagli operatori del centro di recupero e del centro velico locale, Pellegrini ha preso il largo dal porto allontanandosi per raggiungere una zona tranquilla. Lì la campionessa si è tuffata in acqua e ha accompagnato Libera nuotando con lei fino a che non è riuscita a nuotare da sola.

La storia a lieto fine di Libera

Libera, una tartaruga caretta caretta di circa 20 anni, era stata catturata accidentalmente da un peschereccio, da lì è poi iniziato l'iter per il soccorso e le cure mediche.

Dopo giorni finalmente oggi c'è stato il lieto fine, con la liberazione in mare. Questa specie, in particolare, è sotto minaccia continua a causa della pesca professionale, del traffico nautico, dell'inquinamenot e dei rifiuti di plastica scambiati dalla tartaruga come prede.

Le parole della campionessa

«Ho adottato Libera e ne sono felice. Liberare in mare la mia tartaruga marina, grazie alla campagna di Legambiente 'TartaLovè, è un'esperienza che invito tutti a provare. Un gesto, semplice ed emozionante, per prenderci cura di questo ambiente magnifico» ha detto Federica Pellegrini. La campionessa ha raccontato tutto sui suoi profili social.