Mamma di 37 anni salvata dai soccorritori: massaggio cardiaco di 75 minuti

Un massaggio cardiaco record in corsa disperata contro la morte. Solo la determinazione di tre soccorritori del 118 è riuscita a strappare alla morte una giovane donna di 37 anni andata in arresto cardiaco. Quando ormai sembrava che non ci fosse più nulla da fare Rocco, Raffaele e Domenico hanno continuato a mani nude il loro intervento di rianmazione e alla fine la donna, rimasta a lungo senza battito, ha ripreso conoscenza e ha cominciato a parlare.Tutto è cominciato l'altro ieri sera, con una chiamata d'emergenza al 118 di Castelluccio Valmaggiore, in provincia di Foggia.

L'autista soccorritore Rocco Paglia, il soccorritore Raffaele Urbano e l’infermiere Domenico Barrea, si sono precipitati sul posto a bordo dell’ambulanza in casa della donna, distesa sul letto in arresto cardiaco, quasi cianotica. I tre sanitari non si sono persi d’animo e a turno hanno praticato il massaggio cardiaco, durato quasi un’ora e venti. Nel mezzo, anche una dose di adrenalina autorizzata dal dottore della centrale.

Poi, il miracolo: la donna ha ripreso conoscenza e ha parlato. Immediato il trasferimento in ospedale dove ora si trova ricoverata per accertamenti. Dopo lo choc la donna, che è mamma di una bimba piccola, ha mandato un messaggio ai suoi angeli: non finirò mai di ringraziarvi.