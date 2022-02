Mascherine chirurgiche e Ffp2 irregolari sequestrate: multe ai rivenditori per 20mila euro

Sequestro di tutto il materiale e multe salate ai danni dei rivenditori. Un totale di 1620 mascherine, in parte chirurgiche e in parte Ffp2 più alcuni tutori muscolari sono stati sequestrati dai militari della Guardia di finanza nell'ambito di una serie di servizi effettuati in tutta la provincia di Foggia.

APPROFONDIMENTI IL CASO Mascherine all'aperto, via l'obbligo da venerdì:... REGIONE Covid a scuola? Niente più didattica a distanza. Da oggi si... SCUOLA «Mascherine pagate oltre il triplo»: l'ira dei presidi LA CRISI DEL LAVORO Baritech, dal boom di mascherine all'assenza di commesse

Nello specifico i militari hanno controllato alcune attività commerciali e anche alcuni market dove si vendono i dispositivi di protezione individuale.

Gli stessi presentavano le indicazioni in lingua straniera, pertanto sono stati posti sotto sequestro. Sono scattate complessivamente multe per 20mila euro circa.