«Indossi la mascherina prima di salire sul bus». Autista aggredito con una testata

Invita un passeggero ad indossare la mascherina prima di salire sul bus. Ma viene aggredito a testate.È accaduto a Foggia dove un cittadino straniero ha aggredito l'autista di un bus dell'azienda di trasporto urbano (Ataf). L'autista della linea 24, quella che porta a Borgo Mezzanone dove vivono tanti migranti in alloggi di fortuna, stava controllando che gli utenti rispettassero le norme anti contagio quando è stato colpito.Soccorso dagli operatori del 118, è stato giudicato guaribile in pochi giorni.L'aggressore è stato portato in questura per accertamenti. «Una vicenda inaudita - afferma il Cda di Ataf - che non dovrebbe mai capitare ad un lavoratore che svolge il proprio dovere, soprattutto poi in un momento così difficile. Da parte nostra massima vicinanza al nostro collega, che ringraziamo anche per essere rimasto in servizio, nonostante l'accaduto».