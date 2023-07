Incidente stradale sulla provinciale che porta al mare: grave una donna

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi - 8 luglio - sulla provinciale 35 in agro di Marina di lesina, nel foggiano. Una donna, alla guida di una Fiat 500, pare abbia perso il controllo dell'auto e sia uscita fuori strada.

La donna, in gravi condizioni, all'arrivo dei soccorritori, è stata trasportata in eliambulanza a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia locale e forze dell’ordine per i rilievi.

Nell'incidente è stata coivolta anche un'altra auto, ma la dinamica è ancora da accertare.