Lesina, scivola dal gommone: ferito su tutto il corpo dall'elica, 60enne grave in ospedale

Ha riportato ferite su tutto il corpo. Un uomo di 60anni circa è scivolato dal gommone al largo della Marina di Lesina, in provincia di Foggia, ed è finito vicino all'elica dell'imbarcazione. Ora è ricoverato in codice rosso presso l'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

L'incidente a Marina di Lesina

È scivolato in acqua dal gommone ed è rimasto gravemente ferito dall'elica dell'imbarcazione, in più parti del corpo, anche al volto. L'incidente è avvenuto in mattinata al largo di Punta Pietre Nere, località di Marina di Lesina, nel Foggiano.

L'uomo è stato ricoverato con il «codice tre» di massima gravità all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, per «politrauma».

I testimoni

Stando al racconto di alcuni testimoni l'uomo, di circa 60 anni, sarebbe scivolato in acqua dopo aver accusato un malore. Sarebbe stato un amico a recuperarlo in mare e a trasportato a terra. Immediatamente dopo è intervenuto l'elisoccorso che lo ha accompagnato all'ospedale. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli uomini della Guardia costiera.