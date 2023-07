Lutto cittadino e negozi chiusi: oggi pomeriggio i funerali dei fratellini annegati

Il sindaco di Manfredonia, Gianni Rotice ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino durante la celebrazione dei funerali di Daniel e Stefan i due fratelli rumeni annegati in un vascone per la raccolta dell'acqua nelle campagne di Manfredonia, nel Foggiano. «Un grave evento - ha detto il primo cittadino - che ha suscitato nella nostra comunità profondo sgomento e particolare vicinanza alla famiglia colpita da questa immane tragedia. La proclamazione del lutto cittadino è il modo con cui l'amministrazione intende manifestare solennemente e tangibilmente il proprio cordoglio e quello dell'intera comunità».

Chiusi anche i negozi

Per tutta la giornata le bandiere esposte nel Palazzo di Città e negli altri edifici pubblici saranno esposte a mezz'asta.

Il sindaco Rotice ha invitato gli esercizi commerciali ad abbassare le serrande dalle 16 alle 16.10, durante la cerimonia funebre.