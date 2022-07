Barche a vela soccorse a causa del maltempo. Quaranta membri dell'equipaggio in difficoltà

Barche a vela soccorse in mare a causa del maltempo. Quaranta membri dell'equipaggio in difficoltà.

L'intervento della Guardia Costiera

Paura questa mattina a Manfredonia, in provincia di Foggia, durante le prove del "Campionato Italiano Open Platu 25" di barca a vela. A causa delle avverse condizioni meteo, tra cui un aumento improvviso del vento, è stato richiesto via radio dal comitato di regata il soccorso alla Guardia Costiera di Manfredonia per far rientrare nel porto di partenza le 10 barche a vela con circa 40 persona a bordo impegnate nella competizione.

Sul campo di regata, a circa 5 miglia dal porto di Manfredonia, sono stati inviati i mezzi della Guardia Costiera e della locale stazione operativa navale della Guardia di Finanza per prestare assistenza a tutte le barche a vela che, non senza difficoltà, sono ritornate poi nel porto.

Quanto avvenuto a Manfredonia segue di poche ore il soccorso portato a termine dai militari della Guardia Costiera di Gallipoli che, sempre sotto il coordinamento del 6^ MRSC di Bari, hanno tratto in salvo tre pescatori professionali a seguito dell'affondamento del loro peschereccio nel tratto di mare antistante 'Punta Prosciuttò, a Porto Cesareo in provincia di Lecce.