Manfredonia, due bambini dispersi. Le ricerche dei Vigili del fuoco in un canale per l'irrigazione

Due bambini di 6 e 7 anni risultano dispersi a Manfredonia, in provincia di Foggia. I due, secondo le prime informazioni, potrebbero essere caduti in un vascone per l'irrigazione profondo tre metri.

I soccorsi

Sono in corso le operazioni di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco e sul posto stanno operando anche i sommozzatori.

I piccoli si sarebbero allontanati dalla loro abitazione nelle ore pomeridiane mentre i genitori, di nazionalità romena, probabilmente riposavano. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte, al momento i due bambini non sono stati ancora ritrovati.

A dare l’allarme sarebbero stati proprio i genitori non vedendoli e trovando davanti al vascone le ciabattine dei due bambini.

Impegnati nelle ricerche sia gli agenti della polizia che i carabinieri.

Notizia in aggiornamento