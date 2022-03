Maltempo, neve sul subbappennino dauno: scuole chiuse

Continua l'ondata di maltempo che da sabato scorso sta interessando la provincia di Foggia. Abbondanti nevicate nel cuore della notte sul Subappennino dauno e sulle vette più alte della Capitanata. I sindaci dei comuni di Monteleone di Puglia, Faeto, Castelluccio Valmaggiore, Deliceto, Orsara di Puglia, Accadia hanno disposto la chiusura delle scuole per oggi.

Alcuni sindaci dei Comuni del Subappennino dauno, in provincia di Foggia hanno emesso ordinanze per la chiusura delle scuole a causa delle nevicate che hanno colpito e stanno colpendo l'area di nuovo dalla notte. Si tratta di Faeto, Castelluccio Valmaggiore, Deliceto, Orsara di Puglia. Problemi stanno interessando le comunicazioni stradali interne. Di qui anche la necessità delle ordinanze. Neve anche in alcuni comuni del Gargano. Nei giorni scorsi alcuni alvei in campagna hanno straripato per le precipitazioni. Qui secondo le previsioni le nevicate saranno più intense e diffuse domani. Anche nell'Alta Murgia barese sta nevicando questa mattina in maniera non fitta e senza accumuli.