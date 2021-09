Mafia, Confindustria Puglia e Foggia parti civili nel processo

Cofindustria Puglia e Confindustria Foggia si costituiranno parte civile nel processo chiamato 'Decima Azione Bis' che vede imputata una quarantina di presunti esponenti della criminalità organizzata foggiana.

Estorsione e usura le accuse

Questi sono accusati, a vario titolo, di estorsioni e usura ai danni di imprenditori locali. Lo hanno annunciato i presidenti di Confindustria Puglia e Confindustria Foggia, Sergio Fontana e Giancarlo Francesco Dimauro, che hanno affidato l'incarico all'avvocato Roberto De Rossi, del Foro di Foggia.

Il 16 settembre l'udienza preliminare

L'udienza preliminare comincerà il 16 settembre prossimo nell'aula 'bunker' di Bitonto (Bari). «Una scelta convinta, necessaria e direi doverosa - ha detto Fontana - perché professare la legalità impone anche decise e precise assunzioni di responsabilità per confermare il valore inestimabile dell'impresa in una comunità libera e interclassista come vogliamo che sia quella pugliese. I poteri mafiosi che ne condizionano lo sviluppo vanno messi al bando». Secondo Dimauro, «l'emergenza criminale con la quale ci misuriamo in Puglia e in particolare in Capitanata non ha precedenti - ha detto - come di certo non ha precedenti l'impegno profuso in questi anni dalle forze dello Stato. Il mondo dell'impresa non può che essere al fianco delle istituzioni in questa lotta cruenta che ha colpito nel cuore una terra generosa che merita ben altro».