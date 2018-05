Lo storico Palazzo di giustizia abbandonato: il sindaco di Lucera si incatena e fa lo sciopero della fame contro il Ministero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LUCERA (FOGGIA) - «Salvare lo storicopalazzo del Tribunale di Lucera, ricco di affreschi e arredi dipregio, dall'incuria e dal degrado in cui è stato abbandonatodal Ministero di Giustizia, dopo averne decretato la chiusuradelle attività». E' l'appello che il sindaco di Lucera, Antonio Tutolo, rivolge al Presidente dellaRepubblica Sergio Mattarella. Tutolo è protagonista in queste ore di una protesta che ha fatto conoscere il caso in tutta Italia: ha deciso di incatenarsi davanti all'ex palazzo diGiustizia e avviare uno sciopero della fame.«Cari concittadini, l'8 agosto 2013 - ha scritto Tutolo sulsuo profilo Facebook, dal quale ha rivolto l'invito allamobilitazione - un decreto ministeriale metteva lo stabile delTribunale di Lucera a disposizione del Tribunale di Foggia. Inquesti anni, nonostante i miei ripetuti solleciti, nessuno èintervenuto a fare la manutenzione dovuta per legge ad unedificio di riconosciuto interesse storico-artistico.Quell'immobile è di proprietà comunale e nulla percepiamo perl'uso di quello stabile di rilevanza storica e artistica». «Oggici sono danni ma - rileva il sindaco - la struttura è ancorarecuperabile con interventi puntuali e mirati. È mio doveredifendere un bene di nostra proprietà. È un mio dovere morale.Dal ministero nessuna risposta è giunta».