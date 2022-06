Un 58enne è stato ferito all'addome da una coltellata durante un litigio con alcune persone non ancora identificate ieri sera alla periferia di Peschici (Foggia), nelle vicinanze del campo sportivo. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove è giunto a bordo dell'elisoccorso. Non sarebbe in pericolo di vita. I Carabinieri indagano per risalire al responsabile dell'accoltellamento.