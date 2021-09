Lesina, perde il controllo dell'auto e funisce fuori strada: morto un vent'enne

Ancora sangue sulle strade di Puglia. A perdere la vita un altro vent'enne vittima di un incidente avvenuto all'alba di questa mattina nelle campagne di Lesina, in provincia di Foggia.

La dinamica dell'incidente

Un 20enne, Daniele Coco, è morto in un incidente stradale avvenuto all'alba sulla strada provinciale 31, in località Ripalta, nelle campagne di Lesina. Il 20enne, originario di Apricena sempre nel Foggiano, secondo una prima ricostruzione, era alla guida della sua Toyota Yaris quando, per cause da accertare, è finito fuori strada: l'auto si è ribaltata e Coco è morto sul colpo. In auto anche un 20enne che è stato trasportato all'ospedale di San Severo e non è in pericolo di vita.

APPROFONDIMENTI IL PERICOLO SULLA STRADA Salento, due nuovi incidenti in poche ore. Grave 26enne

LEGGI ANCHE: Salento, due nuovi incidenti in poche ore. Grave 26enne