Lavoro in nero ed evasione fiscale: ​controlli a tappeto della Finanza a bar, ristoranti e caseifici

Il titolare di un caseificio che ha nascosto al fisco 400mila euro, e la presenza di 12 lavoratori "in nero" in bar e ristoranti, sono alcune delle irregolarità emerse dagli 88 controlli effettuati dalla Guardia di finanza nella provincia di Foggia nel periodo delle festività pasquali.

In 45 casi sono state contestate irregolarità ai titolari di bar, pasticcerie, ristoranti, pizzerie e negozi di alimentari perché non emettevano gli scontrini.

Le irregolarità

A Manfredonia, invece, è stata intercettata una consegna di mobili a domicilio per oltre 16mila euro non dichiarati. A Cerignola è stato scoperto un commerciante di prodotti lattiero caseari evasore totale che per più anni, senza presentare dichiarazione dei redditi, ha nascosto al fisco ricavi per oltre 400mila euro.

Nel corso delle attività ispettive sono stati individuati anche 12 lavoratori in nero. A Serracapriola i finanzieri hanno sequestrato a un commerciante ambulante abusivo 45 chili di pesce venduto senza autorizzazioni.