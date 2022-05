La storia di Celle di San Vito rivive nei Qr Code. Come funziona

Nei vicoli di Celle di San Vito, comunità francoprovenzale, arrivano i Qr code che raccontano la storia del paese.

I 13 Qr Code affissi nelle strade del paese

Nel Comune di Celle di San Vito, in provincia di Foggia, saranno affissi nei vicoli 13 Qr code per rivivere la storia del paese, attraverso il progetto "Le strade del Francoprovenzale" che fa parte del bando regionale della regionale "Norme per la promozione e la tutela delle lingue minoritarie di Puglia".

Celle di San Vito, insieme al vicino comune di Faeto, è l'unica isola linguistica francoprovenzale presente nel sud Italia.

Come funziona

Inquadrando i Qr code, così, il visitatore potrà immergersi nelle strade, nelle abitazioni e nei portali di una volta. «Grazie alla collaborazione di tutti i cittadini - ha dichiarato la sindaca di Celle di San di Vito, Palma Maria Giannini - abbiamo recuperato la memoria storica del paese e l'estetica del passato». «Abbiamo - aggiunge - raccolto tutti i ricordi, dall'urbanistica alle botteghe e ai negozi, dai personaggi più influenti a tutte le curiosità più importanti».