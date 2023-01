Isole Tremiti, collegamenti interrotti per colpa del maltempo. E sui monti dauni spunta la neve

Il maltempo è arrivato anche in parte della Puglia con abbassamento delle temperature. Pioggia e vento forte hanno interessato la costa con disagi per automobilisti e pedoni. Isolate da due giorni le Isole Tremiti (Foggia) nei collegamenti via mare.

Traghetti fermi

Il traghetto, a causa delle avverse condizioni meteo, è rimasto in porto a Termoli per il secondo giorno consecutivo saltando il viaggio di andata e ritorno verso le Diomedee con trasporto di merci e passeggeri. La Capitaneria di Porto ha emesso un avviso di burrasca valido fino alla serata.

Il bollettino meteomarino prevede mare mosso e vento di nord-ovest forza 8. Rientrati in porto i pescherecci e rilevate mareggiate sul lungomare nord di Termoli.

Neve sui monti dauni

Prime spruzzate di neve sui monti dauni. Da questa mattina, infatti, nevica in particolare a Faeto, il comune di 820 metri di altezza, dove la neve ha coperto le strade. Nel resto della Capitanata pioggia e grandine in alcuni punti. Le temperature in netta discesa hanno favorito di fatto la caduta dei primi fiocchi di neve in altura.