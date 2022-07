L'idea del sindaco per ripopolare il paesino: 6.000 euro a fondo perduto per chi apre un'attività

L'idea è per aiutare giovani, donne e uomini a ripopolare il centro abitato e ad aprire attività commerciali. La storia arriva da Ischitella, un Comune di 4.000 abitanti in provincia di Foggia, sul Gargano, famoso per gli agrumi della zona. Il sindaco, Alessandro Nobiletti, ha annunciato «che è stato pubblicato il Bando relativo alla Concessione di contributi a Fondo Perduto per l'avvio di nuove attività commerciali, artigianali e agricole; fondi che possono arrivare fino ad un max di 6.000,00 euro per singola proposta ammessa a finanziamento.

Il Comune risulta infatti assegnatario di contributi dedicati all'avvio di nuove attività per i prossimi due anni per un totale di 136.000 euro circa».

Il commento del sindaco

«Il bando si rivolge principalmente ai giovani e alle attività avviate da donne e concentra una parte consistente delle risorse nella zona storica del paese, ma ci saranno fondi anche per l’avvio di nuove attività nelle altre aree del territorio comunale, ivi compreso la frazione di Foce Varano; il nostro obiettivo è quello di dare finalmente luce e valore alla nostra “Sottana” cuore del paese; chiediamo la massima collaborazione di tutti i cittadini affinchè il presente bando abbia la massima diffusione possibile», ha concluso il primo cittadino Nobiletti.