Investito da un treno in corsa sulla Foggia-Bari: secondo incidente in pochi giorni

Un'altra persona è stata investita sui binari sulla tratta Foggia-Bari: é il secondo incidente in pochi giorni.

Giovane travolto da un treno mentre camminava sui binari

L'incidente è avvenuto questa mattina all'alba, intorno alle 6.30, sulla tratta Foggia-Bari tra Barletta e Trinitapoli dove la viabilità è stata interrotta per diverse ore con il servizio sostitutivo di bus garantito dalle Ferrovie. Non si conoscono al momento altri dettagli, sul posto sono al lavoro le autorità competenti per cercare di identificare la vittima.