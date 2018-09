Inseguimento in mare: sequestrata droga per 15 milioni, arrestati due trafficanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un carico di droga dal valore (sul mercato) di oltre 15 milioni di euro è stato sequestrato dalla Guardia di finanza al termine in un inseguimento al largo del Gargano. I finanzieri hanno intercettato e poi bloccato un potente gommone che stava trasportando verso le coste italiane 1,7 tonnellate di marijuana. I due scafisti albanesi sono stati arrestati per detenzione e traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata compiuta da Reparti aeronavali e territoriali di Puglia, Molise e Abruzzo. Dall’inizio dell’anno 2018, sono state sequestrate in Puglia 15 imbarcazioni, oltre 16 tonnellate di marijuana e sono stati arrestati 37 scafisti.