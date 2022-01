Muore andando al lavoro. Esce fuori strada con l'auto, perde la vita infermiera di 24 anni

Ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 16 bis nei pressi di Cerignola (in provincia di Foggia). Si chiamava Nicoletta Selvaggio l'infermiera di 24 anni di Trani morta questa mattina in un incidente stradale avvenuto all'uscita della statale 16 bis nel territorio di Cerignola. La giovane lavorava nel Servizio 118 dell'ASL di Foggia ed era di stanza nel presidio emergenza territoriale di Cerignola. A...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati