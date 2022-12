Investito da un'auto alla periferia della città: muore bimbo di 8 anni

Travolto e ucciso da un'auto: un bambino di 8 anni è morto, investito da un'auto, la sera di Natale - 25 dicembre - alla periferia di Foggia, zona Borgo Segezia. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo origine albanese si trovava sul ciglio della strada quando è stato travolto dalla vettura che transitava sulla statale 90.

Il bambino è morto durante il trasporto in ospedale. Sull'accaduto indaga la polizia. La zona in cui è avvenuto l'incidente, come detto, si trova alla periferia della città, si tratta di una zona poco illuminata che non consente una corretta visuale.