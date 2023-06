Incidente stradale, scontro tra auto e cisterna che trasporta latte: un morto

Un morto, è questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi lungo il trattuto Bovino che da Cerignola porta a Stornara, in provincia di Foggia. L'incidente ha coinvolto un'auto ed una cisterna che trasporta latte. Secondo una prima ricostruzione, la vittima - Leonardo Difoggia - era alla guida della sua Jeep Renegade che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con l'altro mezzo.

Sul posto forze dell'ordine, vigili del fuoco e sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.

Difoggia era molto conosciuto in città, era titolare del salone di Piazza Matteotti a Cerignola, "Newlookmaker Dino".