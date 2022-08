Incidente sulla A14: schianto tra auto. Una persona sbalzata fuori dall'abitacolo della macchina

Incidente sull'autostrada A14: scontro tra due auto, una persona sbalzata fuori dall'abitacolo. Traffico bloccato.

Cosa è successo

Un altro terribile incodente si è verificato questa mattina, intorno alle 8.30, sulla A14, al km 552 in direzione Taranto tra San Severo e Foggia. Per cause ancora in corso d'accertamento. l'incidente avrebbe coinvolto due auto, uno scontro talmente violento che uno degli occupanti di una delle due auto, forse un passeggere, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo della vettura. Sul posto anche un elisoccorso.

Inevitabili i disagi alla circolazione, sull'autostrada si sono registrati almeno due chilometri di coda.

Notizia in aggiornamento