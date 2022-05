Incidente stradale, auto contro camion: ferita un'intera famiglia. Grave la mamma

Incidente stradale sull'autostrada A14 nel tratto tra San Severo e Foggia. Un'intera famiglia, compreso un bambino di tre anni, è rimasta ferita nell'impatto dell'auto contro un camion.

Lo spaventoso incidente

L'impatto è avvenuto poco prima delle 14 sulla autostrada A14 Bologna-Taranto nel tratto tra San Severo e Foggia in direzione sud. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto - con a bordo un'intera famiglia - si è scontrata con un mezzo pesante. Ad avere la peggio la donna trasportata in elisoccorso presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. La donna è in grave condizioni. Feriti, ma in modo non grave, il marito e il bimbo di tre anni.

Nell'impatto l'auto è andata completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari anche con eliambulanza di Alidaunia, i soccorsi meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia.