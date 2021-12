Auto finisce in un canale: morta la madre, gravissimi marito e figlioletta

Una famiglia che viaggiava a bordo della stessa auto in provincia di Foggia è rimasta coinvolta in un incidente in cui la mamma è morta e sua figlia di pochi mesi e il papà sono rimasti gravemente feriti.

La bimba trasportata in elisoccorso

La piccola è stata portata in ospedale, a San Giovanni Rotondo, a bordo dell'elicottero. Anche il papà è ricoverato in codice rosso. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio sulla strada statale 272, tra San Marco in Lamis e San Severo, nel territorio di Apricena (Foggia).

La caduta fatale in un canale

A quanto si apprende l'auto, una Audi Q3, con a bordo l'intera famiglia, è uscita fuori strada finendo in un canale. La donna è stata sbalzata fuori dal veicolo ed è morta sul colpo. Oltre ai medici del 118 sono intervenuti i carabinieri.