Incidente mortale nel Foggiano: perde la vita un motociclista 50enne

Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio lungo viale Miramare, a Manfredonia, nel Foggiano. La vittima si chiamava Ercole Danilo Telera ed aveva 50 anni.

Le dinamiche

A quanto si apprende, l'uomo era in sella ad una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un'autovettura che giungeva dal senso opposto di marcia.

Sul posto hanno operato i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Indagini in corso da parte della polizia locale.