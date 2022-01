Auto contro un ulivo: incidente mortale nel Foggiano

Non ce l'ha fatta il ragazzo di 19 anni, le cui generalità non sono state rese note, coinvolto in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi sulla Strada provinciale 32 alle porte di San Severo, nel Foggiano.

A quanto si apprende, la vittima era alla guida di una Fiat Punto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo contro un ulivo secolare.

A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori sanitari. Sul posto sono intervenuti la polizia locale e i carabinieri.