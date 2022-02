Nuovo incidente sul lavoro: a Foggia un operaio cade dall'impalcatura, è in rianimazione

Un altro incidente sul lavoro questa mattina in Puglia. Un operaio di 61 anni è rimasto gravemente ferito cadendo dall'impalcatura di uno stabile che si trova in via Bainsizza a Foggia.

L'uomo è stato condotto al policlinico Riuniti di Foggia dove è ricoverato in rianimazione.

Sono in corso gli accertamenti e, dalle prime ricostruzioni, la caduta sarebbe stata attutita dai materiali di risulta. L'operaio stava lavorando sul ponteggio esterno mobile al quarto piano di uno stabile in ristrutturazione quando è precipitato.

APPROFONDIMENTI LECCE Salento, crolla una pedana e l'operaio finisce schiacciato dalla... SAN VITO DEI NORMANNI Morta dopo il secondo turno di notte: infermiera si schianta in auto...

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso perché in quel momento era l'unico mezzo a disposizione con a bordo un medico-rianimatore. Sono al lavoro i carabinieri e gli uomini dello Spesal. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118. Sull'accaduto indagano i carabinieri. Sul posto è giunta anche una pattuglia della polizia locale.