Frontale sulla strada provinciale: muore una donna di 61 anni

Un morto e quattro feriti: è questo il bilancio di un incidente stradale gravissimo avvenuto ieri sera lungo la strada provinciale 141 che collega Manfredonia a Zapponeta, in provincia di Foggia . La vittima è una donna di 61 anni, di Manfredonia, la quale - dalle prime ricostruzioni - si trovava a bordo della sua Lancia Lybra con il marito di 64 anni, che si trova ora ricoverato in Rianimazione all'ospedale di Foggia.L'auto, per cause ancora in corso di accertamento, è andata a scontrarsi con una jeep con a bordo tre persone, che hanno riportato lievi ferite. Sull’accaduto indagano gli agenti della polizia stradale. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco e il personale del 118.