Incidente tra un'Opel corsa e una Alfa Romeo in tangenziale: i morti salgono a due. Chiusa la statale

Una donna è morta sul colpo e un'altra persona è morta in ospedale a seguito di un incidente avvenuto poco fa lungo la tangenziale di Foggia sulla statale 673. Sono due le auto coinvolte. Sul posto i vigili del fuoco, mezzi del 118 e la polizia per i rilievi.

Le due vittime viaggiavano a bordo di una Opel Corsa: la donna è morta subito e l'uomo è deceduto invece poco dopo l'arrivo in ospedale, dove era arrivato in condizioni disperate. Feriti e trasportati in ospedale a Foggia i quattro occupanti dell'Alfa Romeo 156, l'altra auto coinvolta nell'incidente. Non si conoscono, al momento, le loro condizioni.

Statale chiusa al traffico

In seguito all'incidente, l' Anas informa che la statale 673 è «temporaneamente interdetta al traffico dal km 19,800 al km 20,700, in entrambe le direzioni. Il traffico viene deviato su viabilità locale con indicazioni sul posto».