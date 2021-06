Scontro fatale fra un furgoncino e un tir che trasportava grano: un morto

Violento impatto sulla statale 17, all'altezza di Volturara Appula, in provincia di Foggia. Nello scontro fra un tir e un furgoncino un uomo ha perso la vita: si tratta del conducente del furgone, morto sul colpo.

Per cause ancora in corso di accertamento, il tir - che trasportava grano - è entrato in collisione con il furgone che proveniva nel senso di marcia opposto. Sul posto sono subito accorsi i sanitari del 118, insieme ai vigili del fuoco, ma per il conducente del furgoncino non c'era già più nulla da fare.

Le forze dell'ordine indagano per stabilire la dinamica della tragedia.