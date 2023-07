Gravissimo incidente, muoiono un bambino di 10 anni e altre 3 persone nello scontro tra auto e moto

Quattro persone, tra cui un bambino, sono morte in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 23 luglio, nelle campagne ad una decina di chilometri da Cerignola. Il bambino e altre due vittime erano a bordo di un'automobile che si è scontrata con una motocicletta. L'altra vittima è il motociclista.

A quanto si è appreso, il bambino aveva meno di dieci anni. A bordo dell'auto, con ogni probabilità, cittadini stranieri.

I dettagli

L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 75 nelle campagne di borgo Tressanti , ad una decina di chilometri da Cerignola.

All’interno dell’autovettura viaggiavano cinque adulti ed un bambino. I tre feriti erano aggrovigliati tra le lamiere accanto ai morti. Non è stato facile estrarli. Per due persone e per il piccolo si è capito subito che non c’era nulla da fare, le altre tre versavano in gravissime condizioni. Due di loro sono state portate in elisoccorso al Policlinico Riuniti di Foggia, l’altro è stato ricoverato a Cerignola.

A tarda notte erano ancora i corso le procedure di riconoscimento delle salme.

E non era ancora chiara la dinamica di un incidente che ha prodotto un bilancio drammatico, uno delle tragedie più sanguinose nella storia recente della Puglia.