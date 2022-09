Giovani rapinati nella movida: 19enne torna libero. Con 2 complici avrebbe sottratto soldi e cellulari a due campani

Giovani rapinati nella movida a Foggia: torna libero il 19enne che insieme a due complici avrebbe aggredito i due turisti per rubare soldi e cellulare. Il Tribunale del Riesame di Bari ha accolto il ricorso della difesa ed ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Foggia: torna quindi libero, dopo 20 giorni trascorsi ai domiciliari, Dennis Faleo, foggiano di 19 anni, arrestato il 3 settembre scorso insieme ad altri due coetanei, Domenico Russo e Leandro Zammarano, per la rapina a due ventenni campani picchiati e derubati di soldi e telefonino la notte dell'11 settembre 2021 in pazza Mercato, nel cuore della movida di Foggia.

Faleo, per una vicenda analoga avvenuta nella stessa zona qualche giorno prima della rapina dell'11 settembre, era già stato arrestato nel novembre scorso e rimesso in libertà un paio di settimane dopo.