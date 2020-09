«Siamo giornalisti» e scroccano la vacanza: banda di truffatori scoperta e denunciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Smascherati e denunciati dai carabinieri delle Isole Tremiti, in provincia di Foggia : nei guai quattro persone che hanno soggiornato gratis in una struttura turistica fingendosi giornalisti. Sin dalla prenotazione, il gruppetto aveva lasciato intendere ai titolari della struttura di essere professionisti della comunicazione nel settore turistico.Così per una settimana hanno soggiornato sull'isola San Domino andando via senza pagare il conto, di circa 800 euro. I carabinieri li hanno identificati e denunciati, con la proposta al prefetto di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nell’arcipelago. I quattro avevano precedenti simili.