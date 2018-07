Giochi illegali. Chiusi a Foggia un bar, quattro circoli e tre agenzie per scommesse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Multe per 200mila euro, dodici denunce e numerose apparecchiature elettroniche sequestrate in bar, agenzie di scommesse e circoli privati. È il bilancio delle attività di contrasto al gioco illegale eseguite a Foggia dagli agenti della Questura con la collaborazione dei carabinieri del Comando provinciale e della guardia di finanza.Sono state controllate 60 attività in cui si praticavano scommesse illegali, gioco illegale online e attraverso l’utilizzo di videoslot. Oltre a denunciare 12 persone alla Procura della Repubblica, le forze dell’Ordine hanno effettuato 13 sequestri penali di apparecchiature che consentono il gioco abusivo, hanno elevato 14 sanzioni amministrative e operato nove sequestri amministrativi. Tra questi, anche due video slot prive del prescritto certificato e quattro totem: si tratta di apparecchi - come è emerso dalle indagini - che vengono solitamente camuffati per apparire comuni macchine per il gioco promozionale o pubblicitario, ma che in realtà permettono, attraverso piattaforme illegali, di giocare a distanza, da remoto e online. In seguito agli accertamenti degli investigatori, il questore di Foggia ha adottato complessivamente otto provvedimenti per la cessazione immediata di attività di quattro circoli privati e un bar nei confronti dei quali, per attività abusiva, erano state elevate denunce penali e sanzioni amministrative dai militari della Guardia di Finanza. Provvedimenti per la cessazione immediata di attività sono stati adottati anche nei confronti di tre agenzie di scommesse.