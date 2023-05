Terremoto a largo dell'Adriatico in Puglia: magnitudo 3.0 a 16 km di profondità

Un terremoto di magnitudo 3.0 è avvenuto nel pomeriggio di oggi, alle 17.10, a largo del Gargano, in direzione di Vico del Gargano e non troppo distante da Vieste, nota località turistica in provincia di Foggia. La scossa è stata localizzata dalla Sala Sismica Ingv-Roma: scala magnitudo 3.0. Non si registrano danni, ma la scossa è stata comunque avvertita nel Foggiano e in alcune zone della Bat (da Bisceglie in su).

L'epicentro è a sedici chilometri di profondità, non troppo distante dalla costa.