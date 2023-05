G&W Electric, dalla multinazionale americana 114 lettere di licenziamento. Fiom: «Chiederemo revoca al tribunale»

Sono 114 le lettere di licenziamento sono state inviate da parte di G&W Electric, il sito produttivo nella zona Asi di Borgo Incoronata, a Foggia. Lo ha annunciato il segretario generale Fiom Cgil Foggia, Marco Potenza. Nei prossimi giorni, ha aggiunto, sarà avanzata una richiesta di "revoca al tribunale" della vertenza occupazionale legata alla società che opera nel settore delle apparecchiature elettriche.

Come è andata

La società, nel gennaio scorso, con una dichiarazione aveva deciso di chiudere i battenti delle due sedi italiane, tra cui anche quella foggiana. Una sede storica sorta negli anni '70 grazie alla famiglia Tozzi che lo ha guidato fino alla cessione al gruppo a stelle e strisce con sede in Illinois, nel 2019. «La multinazionale americana - ha aggiunto Potenza - cancella con un colpi di spugna 33 anni di storia dello stabilimento ex Tozzi Sud, facendo pagare alle lavoratrici ed ai lavoratori il prezzo delle fallimentari scelte di un management inadeguato».

La richiesta

Il rappresentante sindacale non si arrende. La Fiom di Fioggia ha chiesto anche al ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di intervenire con il commissariamento dell'azienda. «L'unico modo per tenere in vita lo stabilimento - assicura Potenza - è opportuno anche intervenire su Enel ed Acesa, che attualmente rappresentano i maggiori committenit di G&W».