Fuoco lungo la statale: in fiamme un mezzo pesante. Traffico deviato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulla strada statale 16 “Adriatica” è provvisoriamente chiuso il tratto, in entrambe le direzioni, al chilometro 691,600, nel comune di Carapelle in provincia di Foggia, a causa di un mezzo pesante in fiamme. Le deviazioni sono segnalate.Sul posto è presente il personale dell’Anas e dei Vigili del Fuoco per consentire la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione il prima possibile.