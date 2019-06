Frode ai fondi europei per l'agricoltura per oltre un milione e mezzo: maxi sequestro e 11 indagati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Truffa aggravata e continuata, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale e falsità ideolofgica commessa da privato in atto pubblico. Con queste accuse i militari della guardia di finanza di Foggia hanno eseguito un maxi sequestro di beni disposto dal gip del tribunale di Foggia, per una inchiesta che vede indagate 11 persone.In particolare, i finanzieri di San Nicandro Garganico, coordinati dalla procura di Foggia, hanno scoperto un ampio sistema di frode, messo in atto a partire dai primi anni 2000 da parte di vari soggetti residenti tra San Nicandro Garganico, Cagnano Varano ed Ischitella, i quali, per ottenere i finanziamento europei da Agea, l'agenzia del ministero delle Politiche agricole per le erogazioni in agricoltura e con l'aiuto di professionisti impiegati nei Centri assistenza agricola, hanno prodotto falsi titoli di possesso di terreni e costituito diverse imprese, risultate in realtà essere delle vere e proprie “scatole vuote” intestate a prestanome.La presunta truffa avrebbe sottratto allo Stato ben un milione e mezzo di euro (precisamente 1.587.589,33 euro). Sigilli sono stati apposti a 13 fabbricati; 16 terreni; 7 autoveicoli e 2 motoveicoli; quote societarie relative a 4 imprese.