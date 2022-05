Fra Alessandro Mastromatteo rieletto Ministro Provinciale dei Frati Minori di Puglia e Molise

Nei giorni scorsi presso il Centro di spiritualità "Padre Pio" di San Giovanni Rotondo, la Provincia di San Michele Arcangelo dei Frati Minori di Puglia e Molise, riunita nel XLI Capitolo, ha rieletto Ministro Provinciale fra Alessandro Mastromatteo. Fra Alessandro, alla guida dei frati di Puglia e Molise dal 2016, ha ricevuto ancora una volta la fiducia e il sostegno della fraternità per proseguire per altri tre anni il cammino già intrapreso esattamente sei anni fa.

Dopo la sua elezione, è seguita l’elezione del Vicario provinciale fra Nicola Violante e dei definitori: fra Filippo D’Alessandro, fra Carlo Roberto, fra Marco Valletta e fra Antonio Lembo.

Il Capitolo è iniziato lunedì 9 maggio e si è sviluppato sul tema “Poiché per questo vi mandò nel mondo intero” (LOrd 8: FF216). L’introduzione nella prima giornata è stata affidata al Ministro Generale dell’Ordine dei Frati Minori fra Massimo Fusarelli, 121° successore di Francesco d’Assisi, che ha rimarcato l’importanza per i frati di vivere andando per il mondo, stando al fianco delle persone, dei più poveri, dei più piccoli, ma anche sapendo incontrare i potenti, sempre con lo stile delle beatitudini, portando la pace e non avendo nulla con sé. A seguire, la fraternità ha approvato il regolamento del Capitolo e poi ha ascoltato le varie relazioni. Il primo giorno ha relazionato il Visitatore Generale fra Francesco Ielpo e nei giorni a seguire sono intervenuti il Ministro Provinciale per riferire sul percorso fatto negli ultimi tre anni, l’Economo e i Segretari provinciali per la Formazione e gli Studi e per le Missioni e l’Evangelizzazione. Preziosi gli interventi esterni del Ministro provinciale dei Cappuccini, fra Maurizio Placentino, e di sua eccellenza monsignor Francesco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-S.Giovanni Rotondo e fra Paolo Quaranta, Ministro Provinciale dei Frati Minori del Salento. Le sorelle Clarisse hanno fatto giungere i loro saluti al Capitolo e sostenuto i frati con la preghiera.